Ilja Kovaltšuk tahab naasta NHL-i: ma ei andestaks endale, kui ma ei prooviks

Suvel vabaagendiks saav Venemaa hokistaar Ilja Kovaltšuk tahab veel vähemalt kaks aastat mängida maailma tugevaimas liigas NHL-is.

Usutavasti on Kovaltšuk suvel KHL-i klubist Peterburi SKA-st lahkumas. Ta on Venemaa meediale avaldanud, et tema soov on veel karjääri lõpuaastail NHL-is kätt proovida.

Viimati mängis ta NHL-is 2013. aastal, olles esindanud Atlanta Trashersit ja New Jersey Devilsit. Viimasega oli ta läbirääkimistes ka eelmisel aastal, sest Devils jättis endale meest vabaks lastes õiguse ta eelisjärjekorras tagasi võtta, kui Kovaltšuk enne 35-aastaseks saamist NHL-i tagasitulekut plaanib. See number kukub tal järgmisel pühapäeval.

Aasta tagasi aga läbirääkimistest asja ei saanud ning ta jätkas SKA-s mängimist.

Kovaltšuk on 55 KHL-i mänguga visanud 32 väravat ja kogunud 65 resultatiivsuspunkti. Veebruaris toimunud Pyeongchangi olümpial vedas ta "Olümpiasportlased Venemaalt" kuldmedalile.

"Ma ei andestaks seda vanast peast endale, kui ma uuesti ei prooviks," ütles Kovaltšuk spordikanalile Matš TV.