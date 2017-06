Ilja Kovaltšuk lükkas NHLi klubi pakkumise tagasi, sest tahab mängida olümpial

Peterburi SKA jäähokimängija Ilja Kovaltšuk lükkas tagasi NHLi klubi pakkumise, sest tahab osaleda järgmise aasta taliolümpial.

"Kovaltšuk on otsustanud osaleda 2018. aasta taliolümpial ja ta saab seda teha SKA mängijana," sõnas Peterburi klubi direktor Aleksander Medvedev, kirjutab lenta.ru.

Juba aprillis kirjutas Sportsnet, et 34-aastasel Kovaltšukil on NHLis mitu kosilast. Kõige enam spekuleeriti, et venelane võib uuesti liituda New Jersey Devilsiga, kelle eest ta mängis aastatel 2010-13.

Tänaseks on Kovaltšuk otsustanud NHLiga liitumisest loobuda, sest aprilli alguses teatas Põhja-Ameerika profiliiga, et järgmisel hooajal ei lubata klubide mängijaid Pyeongchangi olümpiale.