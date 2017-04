Hüvasti, suur olümpiahoki? NHL ei luba mängijaid 2018. aasta taliolümpiale

Jäähokiliiga NHL teatas, et ei löö kaasa 2018. aasta olümpiamängudel Pyeongchangis ega tee sel ajal liigamängudega pausi, kirjutab ESPN.

Kuid kestnud arutelude käigus ootas NHLi juhtkond nii Rahvusvahelise Olümpiakomitee kui ka NHLi Mängijate Assotsiatsiooni kompromissettepanekuid, mis võinuks murda olümpiaturniiri vastu aina enam vastumeelsust üles näidanud klubiomanike meelt.

Kui sobivaid pakkumisi ei tulnud, otsustas liiga ametlikult teatada 2018. aasta olümpiamängudelt eemale jäämisest.

"Kuid on möödunud ja asjalikku dialoogi pole tekkinud," teatas NHL.

NHLi mängijad on samal ajal ühehäälselt olümpiamängudel osalemise poolt. Liiga juhtkond oli lootnud, et mängijate olümpiakirg võimaldab neil vastutasuks survestada Mängijate Assotsiatsiooni pikendama praegu kehtivat kollektiivset töölepingut. See lootus aga ei täitunud.

Mitmed mängijad, näiteks Washington Capitalsi venelasest staar Aleksandr Ovetškin on lubanud, et kavatseb olümpiamängudel osaleda isegi siis, kui NHL selle vastu.