Hokituuled: president võeti palgale, koondise peatreener lahkub

Seni ühiskondlikus korras Eesti jäähokit juhtinud Rauno Parrasest saab palgaline president.

Kaks ja pool aastat hokiliidu presidendina tegutsenud Parras oli enda sõnul jõudnud teelahkmele: kas panustada koduse jäähoki arengusse senisest suurema jõuga või lasta ohjad lõdvemaks? „Juhatus tegi mulle ettepaneku, et võtaksin jäähokiliidu juhtimise endale palgaliseks põhitööks. Tegime vastava ettepaneku üldkogule, kes oli sellega nõus,” ütles Parras. „Leian, et oleme paari aastaga teinud ära suure töö ja õige on seda jätkata.”