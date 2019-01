Hokimehe ankeet: Rasmus Kiik soovib, et hoki oleks Eestis spordiala number üks

6. Millised on Sinu enda jäähokiga seotud ambitsioonid?

Tahaks kunagi olla professionaalne jäähokimängja ja tõsta Eesti jäähokit kõrgemale tasemele, samuti näidata eesti rahvale, et jäähoki on eestlastel südames olemas.

7. Mis on Sinu jaoks eesootava MMi miinimum- ja maksimumeesmärk Eesti koondises?

See aasta sooviksime minna edasi päev korraga ega mõelda millelegi muule, kui ainult sellele, et meeskond oleks valmis järgmiseks päevaks ja mänguks. Kindlasti on ka igal ühel mõttes võitta kuld medal.

8. Milliseid tegevusi harrastad jäähokist vabal ajal? (Põhjenda, miks just need hobid)

Discgolf ja mängukonsooli mängimine, kuna mõlemaid tegevusi on lahe teha koos sõpradega ja saab mõtteid hokist mujale.

9. Milliseid spordialasid veel jälgid?Millised on Sinu eeskujud muudelt spordialadelt ja miks?

Otseselt ma ei jälgi muid spordialasi, vahepeal ainult UFC ja teisi meeskonnamänge. Ainuke eeskuju on see, et ükski saavutus ei tule lihtsalt, vaid selle nimel on vaja tööd teha.

10. Kas Sul on mõni lemmikraamat? Miks just see?

Ei ole.

11. Millised on Sinu lemmikmuusikastiilid ja artistid? (Põhjenda)

Mul on palju lemmikuid ja kõik on vahelduv, põhiline on ikkagi motivatsioonimuusika, millega saab keskenduda mänguks. Põhiline muusika bänd on AC/DC.

12. Millised on Sinu lemmikfilmid ja näitlejad? (Põhjenda)

Mulle meeldivad kõige rohkem erinevad spordifilmid, kus näitab kellegi sportlase või meeskonna sündmusi. Sellistest filmidest saab alati ise ka indu juurde.

13. Milline on olnud Sinu lemmik reisisihtkohad ja kuhu tahaksid veel reisida? (Põhjenda)

Noortekoondisega sai käidud Koreas, mis oli kindlasti kõige lahedam, aga tahaks käia kunagi ära Hawaiil, kuna see on nii kaugel kõigest.

14. Visualiseeri, kus näed Eesti hokit 10 ja 20 aasta pärast?

Eesti hoki on number üks spordiala Eestis ja Eesti meeste koondis mängib top divisionis.