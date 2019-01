Hokimehe ankeet: Morten Arantez Jürgens loeb raamatutest ainult kohustuslikku kirjandust - kui sedagi

Nimi: Morten Arantez Jürgens

Vanus: 18

Pikkus: 193 cm

Kaal: 93 kg

Positsioon: Ründaja

Klubi: Jukurit (Soome)

1. Kuidas Sina jäähoki juurde sattusid?

Isa võitis harrastajate hokiliigas medali ja tahtsin ka medalit. Sellest kõik algas. Ja võib-olla rolli ka see, et minu lasteaia kehalise kasvatuse õpetaja oli hokiga seotud ja üks päev, kui kehalise tunnis lolluseid tegin, ütles ta mulle, et sinust küll hokimängijat ei saaks.

2. Kui peaksid jäähokit oma sõnadega reklaamima, siis miks on just jäähoki kõige kihvtim spordiala?

Maailma kõige kiirem ja tehnilisem meeskondlik spordiala.

3. Millised on Sinu lemmikmeeskonnad jäähokimaailmas ja miks?

Esimene jäähokisärk oli Chicago Blackhawksi oma ja sellest saati olen nende fänn olnud.

4. Kes on sinu lemmik jäähokimängija. Miks just tema?

Sidney Crosby, sest mulle meeldivad mängijad, kes teevad väljakul palju tööd ja toovad palju punkte.

5. Meenuta mõni põnev enda ja jäähokiga seotud lugu?

Kui läksime esimest korda meeskonnaga Soome mängima ja meie vanematele öeldi, et vaadake, et poisid liiga kurvad ei oleks, kui numbrid lähevad suureks. Võitsime 15:0.

6. Millised on Sinu enda jäähokiga seotud ambitsioonid?

Unistan NHL-i pääsemisest, aga esmalt proovin professionaaliks saada.

7. Mis on Sinu jaoks eesootava MMi miinimum- ja maksimumeesmärk Eesti koondises?