Hokimehe ankeet: Kristofer Jõgi lemmikmängija on väikevend Klaus

Jälgin kõiki meeskonnaalasid võrdselt, aga jäähokit kõige rohkem. Eeskujusid muudelt spordialadelt pole.

9. Millised on Sinu lemmikmuusikastiilid ja artistid?

Mulle meeldib tänapäeva popmuusika, näiteks Ed Sheeran.

10. Millised on Sinu lemmikfilmid ja näitlejad?

Lemmiknäitlejat pole, aga filmidest oli päris naljakas ,,Ride Along”.

11. Milline on olnud Sinu lemmik reisisihtkohad ja kuhu tahaksid veel reisida?

Lemmik reisisihtkoht on alati Ameerika, sest see on suur ja huvitav maa, aga tahaksin veel reisida Inglismaale.

12. Visualiseeri, kus näed Eesti hokit 10 ja 20 aasta pärast?

Ma arvan, et kõrgemal kui praegu, sest pidevalt on peale kasvamas noori häid hokimängijaid ja võimalusi arenemiseks tuleb samuti kogu aeg juurde.