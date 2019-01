Hokimehe ankeet: Andre Linde on juba kolmandat põlve hokipisikuga nakatunu

Meenub päev, kui saime Eesti U18 koondisega Lõuna-Koreas hõbemedali ning tegime sellega Eesti jäähokis ajalugu.

6. Millised on Sinu enda jäähokiga seotud ambitsioonid?

Ma tahan jõuda nii kõrgele, et saaksin mängida jäähokit profina. Kõige suurem unistus on mängida NHLis, ent lähituleviku eesmärgiks on mängida Eesti meestekoondises.

7. Mis on Sinu jaoks eesootava MMi miinimum- ja maksimumeesmärk Eesti koondises?

Tahan pääseda koondise koosseisu ja tahan, et meeskond annaks endast parima ning mängiks kogu aeg meeskonnana. Eesmärk on võita U20 koondisega kuldmedal.

8. Milliseid tegevusi harrastad jäähokist vabal ajal?

Käin jõusaalis, mängin jalgpalli ja korvpalli. Eesmärgiks on jõudu juurde saada ja et cardio oleks hea.

9. Milliseid spordialasid veel jälgid?Millised on Sinu eeskujud muudelt spordialadelt ja miks?

Jälgin aeg-ajal jalgpalli, kuid seal pole mulle eeskujusid.

10. Millised on Sinu lemmikmuusikastiilid ja artistid?

Konkreetset lemmikmuusikastiili ei ole. Kõik oleneb, kuidas ma end antud hetkel tunnen.

11. Millised on Sinu lemmikfilmid ja näitlejad?

Lemmikfilmi mul pole, aga näitlejatest meeldib Kevin Hart. Filmid, kus ta näitleb, on põnevad ja naljakad.

12. Milline on olnud Sinu lemmik reisisihtkohad ja kuhu tahaksid veel reisida?

Suviti oleme perega käinud Lõuna-Euroopas sooja kliima ja vee pärast. Aga kunagi tahaksin reisida USAsse.

13. Visualiseeri, kus näed Eesti hokit 10 ja 20 aasta pärast?

Loodan, et Eesti hoki on 10 aasta pärast MMil vähemalt raskusastme poolest teisel tasemel. Samuti loodan, et meil oleks Eestis tunduvalt rohkem jäähokimängijaid. 20 aasta pärast loodan, et Eesti oleks üks maailma parimatest jäähokimeeskondadest ja et Eestis oleks rohkem jäähalle.