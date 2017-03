Hea uudis hokisõpradele: Delfi TV kannab üle kõiki Eesti meistriliiga finaalseeria mänge

Foto: Sergei Stepanov, NPA

Delfi TV-l koostöös hokiliiduga on hea meel teatada, et kõik huvilised saavad tänavu otsepildis kaasa elada kõikidele Eesti meistriliiga finaalseeria mängudele. Ülekanded on jälgitavad nii eesti- kui venekeelse kommentaariga.