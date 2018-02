FOTOD | VÕIT! Robert Rooba ja JYP tulid Meistrite liiga tšempioniks!

Finaalkohtumine osutus küllaltki kinniseks ja tasavägiseks - kumbki meeskond väga palju häid võimalusi ei saanud ning pigem keskenduti vastaste käikude kinni panemisele. Kohtumise otsustas lõpuks Joonas Nattineni arvulisest ülekaalust visatud värav teisel kolmandikul. Tabamuse ajal oli JYPi poolelt jääl ka Rooba.

Teise värava viskas JYP mõned sekundid enne mängu lõppu, kui viigiväravat jahtinud Växjö vähemuses olnud JYPi vastu väravavahi välja võttis.

Roobast sai sellega teine eestlane, kes hokis Euroopa meistrisarja võitnud - 20 aastat tagasi sai soomlaste TPS-i ridades sellega hakkama Toivo Suursoo.

Enne mängu:

Rooba ja JYP on Meistrite liiga finaali jõudnud mõneti isegi ootamatult - alagrupis teise koha saanud Jyväskylä meeskond on play-off'is napilt alistanud järjest kolm heal tasemel vastast ning üle jõudnud üle ootuste kaugele - finaali.

Vastaseks on neil Växjö Lakers, kes teenis senise turniiri paremate tulemustega endale finaaliks ka kodujääeelise. Eelmisel aastal jõudis Lakers Meistrite liigas poolfinaali. 2015. aastal tuli Lakers klubi ajaloos esimest korda Rootsi meistriks, eelmisel hooajal võideti Rootsis põhihooaeg.

Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 19.45 ning Delfi vahendab sündmuste käiku otseblogis. Robert Rooba kuulub täna JYPi teise viisikusse.

Växjö Lakers - JYP

Six: Jiihaa, õnnitlused JYP'ile!!!

Raul Ojassaar: https://twitter.com/JYPJyvaskyla/status/960967352371372032

Raul Ojassaar: "Olen nii-nii uhke! See on meie jaoks üllatus, kuna teame, kui tugev Växjö on, eriti kodus. Aga tegime täna kõik, mida tahtsime, tegime vastavad ohverdused ja tulime võitjaks," sõnas JYPi peatreener Marko Virtanen.

Raul Ojassaar: Mäng on lõppenud! Robert Rooba ja JYP on Meistrite liiga võitjad!

Raul Ojassaar: KOLEHMAINEN SAAB LITRI KÄTTE NING SAADAB SELLE TÜHJA VÄRAVASSE!

Raul Ojassaar: JYP LÖÖB TEISE JA TULEB MEISTRITE LIIGA VÕITJAKS!

Raul Ojassaar: Pealevise - aga üle värava! JYPil vedas!

Raul Ojassaar: Alla minuti jäänud...

Raul Ojassaar: Växjö võtab väravavahi välja. Kuus nelja vastu!

Raul Ojassaar: JYPi mees virutab litri publikusse. Kogu JYPi pink pääses eluga - litter lendas otse nende vahelt välja!

Raul Ojassaar: Nüüd on vaja lihtsalt ära kannatada!

Raul Ojassaar: Växjö kannatab oma kaks minutit ära, aga viimaseks üheks minutiks ja 25 sekundiks jääb hoopis JYP vähemusse!

Raul Ojassaar: JYP on ülekaalus pisut passiivne, kuid lõpuks siiski pealeviset üritatakse. Väravavaht on aga mees omal kohal.

Raul Ojassaar: JYPi kaitsjad on kaks korda järjest väga napilt kaheminutilisest karistusest pääsenud - kohtunikud on piiripealsed olukorrad andestanud. Hoopis Lakers saab kaheminutilise karistuse - seda liiga paljude mängijate korraga jääl viibimise eest. Mängida jäänud veel alla viie minuti!

Raul Ojassaar: Nüüd on ärev hetk JYPi värava all, kui litter meestesumma sees lahtiseks jääb, kuid väravavaht saab selle lõpuks kätte ning rahustab olukorra. Kohtumise lõpuni kuus minutit.

Raul Ojassaar: JYP mängib hetkel suurepäraselt. Väga hea võimalus samuti soomlastele, ent Lakersi väravavaht suudab tõrjuda!

Raul Ojassaar: Kohtunikud vaatavad videopildi üle ning otsustavad lõplikult: värav ei loe!

Raul Ojassaar: Lakersi mängijad jõudsid juba tähistama hakata, ent kohtunikud tõmbavad sellele kriipsu peale. Lõplik tõde selgub nüüd videokordusest - kohtunike esialgne otsus oli see, et vastaste ründaja tegi JYPi väravavahi vastu vea.

Raul Ojassaar: Växjö paneb litri väravasse, kuid kohtunikud tühistavad tabamuse!

Raul Ojassaar: Kümme minutit veel jäänud. Kas JYP peab vastu?

Raul Ojassaar: Kolmanda kolmandiku algus on olnud küllaltki kinnine. Ainus vähegi parem võimalus oli küll Lakersil, kuid midagi enamat sündinud ei ole.

Raul Ojassaar: Viimased otsustavad 20 minutit on alanud!

Raul Ojassaar: Teine kolmandik on lõppenud - ning JYP on suurepärase tulemuse lävel, juhtides 1:0!

Raul Ojassaar: Veel üks hea võimalus JYPile, kuid sedapuhku jäetakse šanss realiseerimata. Värava järel on Jyväskylä selgelt aktiviseerunud.

Raul Ojassaar: JYPi rünnak tuleb ülekaalule ebaharilikult kiiresti ning Joona Nättinen virutab litri võrku! Robert Rooba oli samuti samal ajal jääl, nii et +/- punkt ka meie mehele! Suurepärane!

Raul Ojassaar: JYVÄSKYLÄ JUHIB!

Raul Ojassaar: Veel ühed kaks minutit Lakersile! JYP saab uue võimaluse vigade paranduseks.

Raul Ojassaar: Växjö on taas viiekesi jääl. Pisut üle kuue minuti on veel teist kolmandikku mängida jäänud.

Raul Ojassaar: Supervõimalus veel JYPil, kuid taas jääb litter kuidagi kaitsjatesse kinni!

Raul Ojassaar: Kaheminutiline karistus - sedapuhku aga Lakersi mängijale. Mida suudab nüüd JYP?

Raul Ojassaar: Suurepärane võimalus kohe JYPil, kuid lahtist litrit ei suudeta väravasse virutada!

Raul Ojassaar: Nüüd on JYP taas täiskoosseisus platsil. Isegi kolmekesi suudeti Växjö rünnakud ära tõrjuda! Teisest kolmandikust on pool mängitud.

Raul Ojassaar: Nüüd jätkab JYP neli viie vastu. 20 sekundit veel...

Raul Ojassaar: Suurepärane võimalus, kui viis kolme vastu olukorras said Lakersi mehed suurepäraselt viskele, ent litter lendas väravast mööda!

Raul Ojassaar: Nüüd läheb veel eriti raskeks - Kolehmainen saab vastase kepiga takistamise eest veel ühe kaheminutilise karistuse. Topeltkaristuse aega on JYPil nüüd veel natukene minna.

Raul Ojassaar: Ohtlik olukord JYPi värava all, kui litter lahtiseks jääb, ent väravavaht Olkinuora suudab kiirelt reageerida ja käe litrile peale panna.

Raul Ojassaar: Taas üks kaheminutiline karistus - JYPi mehele Jokinenile. Rooba meeskond peab taas vähemuses hakkama saama.

Raul Ojassaar: Rooba on lähedal ühe tagasipõrkunud litri väravasse saatmisele, kuid eestlane ei saa esimese hooga korralikult viskele. Teine ja kaugem üritus lendab aga väravast mööda.

Raul Ojassaar: Taas üks ohtlik olukord JYPi värava all, ent väravavaht Olkinuora saab litri siiski endale.

Raul Ojassaar: Nüüd on meeskonnad taas viis viie vastu platsil. Växjö on aga alustanud ohtlikult.

Raul Ojassaar: Nõnda - teine kolmandik on alanud! JYP-il tuleb esimesed 42 sekundit sellest veel vähemuses vastu pidada.

Raul Ojassaar: Pealevisked värava peale on avakolmandikul 15:6 Lakersi kasuks. Natuke on kodumeeskond üle olnud, kuid JYP on seni korralikult toime tulnud.

Raul Ojassaar: Esimene kolmandik on lõppenud - esimesed 20 minutit lõppevad väravateta viigiga. Teist kolmandikku alustab JYP aga endiselt vähemuses - seda aega on veel 42 sekundit jäänud.

Raul Ojassaar: Nüüd läheb aga raskemaks - JYP jääb kaheks minutiks vähemusse.

Raul Ojassaar: Louhivaara üritus tabab Lakersi värava küljevõrku. JYP on seni päris kenasti hakkama saanud.

Raul Ojassaar: Rooba saab taas pealeviske kirja, ent litter põrkab õnnetult vastu vastase keppi.

Raul Ojassaar: Üle poole avakolmandikust on mängitud ning seis on endiselt viigiline. Lakers on JYPi käigud päris hästi kinni pannud, kuid ka neil endil pole väga šansse olnud.

Raul Ojassaar: Esimest korda peab sekkuma ka JYPi väravavaht, kohe selle järel tekib hea võimalus ka teisel pool platsi, kuid väravad jäävad veel viskamata.

Raul Ojassaar: JYP on teinud hea alguse - seekord püüab pealeviske vastaste väravavaht, millele järgneb ka rüselusealge. Kindad püsivad meestel siiski käes.

Raul Ojassaar: Mängu esimese pealeviske sooritab just Rooba, aga kauge üritus vaat et keskmisest tsoonist väravat ei taba.

Raul Ojassaar: Finaal on alanud!

Raul Ojassaar: https://twitter.com/taimsoo/status/960932881374859264

Raul Ojassaar: Mängu algus pisut viibib - praegu mängitakse veel hümne.

Raul Ojassaar: Robert Rooba kuulub täna JYPi teise viisikusse, mistõttu võib eeldada, et eestlane saab täna ka omajagu mänguaega.

Raul Ojassaar: Tere õhtust! Suure hokilahingu alguseni on veel vähem kui veerand tundi ning meeskonnad on Växjös juba sisuliselt valmis jääle tormama.