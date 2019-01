FOTOD | Soome hokiliiga mängul Tondirabas nähti kõike: väravaid, kaklust ja näitsikuid jääl!

3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 2:1) võiduga lahkus hallist nn "kodumeeskond" ehk taolise matši juba teist aastat järjest Tallinnasse toonud Pelicans. Esimesel kahel kolmandikul viskasid mõlemad meeskonnad ühe värava, kolmas periood jäi 1:1 viiki. Kuna lisaajal võitjat ei selgitatud, asuti bullitiseeria kallale, kus esimese vooru järel juhtis SaiPa, kuid kolmas ja neljas bullitiviskaja oli täpne Pelicansi poolel.

Pelicans jätkab 44 mängu järel tabelis 76 punktiga neljandal kohal. Liider Oulu Kärpät on teistelt pikalt eest rebinud (97 punkti), järgmised meeskonnad Tappara ja Turku TPS on alles 80 punkti peal. SaiPa leiab liigatabelis 64 silmaga 9. kohalt. Robert Rooba koduklubi JYP on 60 silmaga 11. Kokku on SM-liigas 15 klubi.

Vaata Pelicans - SaiPa mängu väravaid Soome liiga kodulehelt!

Mõned tunnid varem alanud kohtumises pidi JYP võõrsil vastu võtma 1:3 kaotuse Tampere Ilveselt. Rooba viskas viimasel kolmandikul arvulisest ülekaalust JYP-i ainsa värava, kui kohtumise lõpuni jäi kaks minutit. Ilves on tabelis 66 punktiga kaheksas.