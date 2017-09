FOTOD | Segastel asjaoludel hukkunud jäähokitreener saadeti viimsele teekonnale

Pärnamäe kalmistul kogunevad hokimehed, et mälestada kummalistel asjaoludel surnud hoki treenerit.

Kevadel Eesti jäähoki meistrivõistlustel hõbemedali võitnud Tallinna Vikingi uueks peatreeneriks palgatud Vjatšeslav Baranov, kes hukkus augusti alguses segastel asjaoludel, saadeti täna keskpäeval Pärnamäe kalmistul viimsele teekonnale.

Vikingi juhtkond teatas juulis, et meeskond teeb treenerite hulgas suured muudatused. Klubi pidi juhendama asuma Vjatšeslav Baranov, ent 59-aastane venelane ei saanud meeskonda juhendada isegi mitte treeningutel, rääkimata mängudest. Augusti keskel leiti Harju maakonnas põlenud Mercedes koos elutu inimkehaga. Tuvastamise käigus selgus, et hukkunu oli hokitreener Baranov.

Hokiklubi Viking tegevjuht Anatoli Sizov ütles venekeelsele Delfile, et Baranov pidi 2. augustil minema meeskonnaga Narva-Jõesuusse treeninglaagrisse, aga ta ei tulnud kohale ega helistanud. "Me loobusime. See, mis hiljem välja tuli, sügavalt üllatas," sõnas Sizov.

Politsei juhtunu osas kriminaalasja ei algatanud, sest asitõendid selleks puuduvad.