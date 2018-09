FOTOD | Olümpiavõitjatest hokinaised panid leivad ühte kappi: USA koondise kapten abiellus kanadalannaga

Nii 31-aastane Duggan kui 34-aastane Apps on tulnud olümpiavõitjaks. Kui ameeriklanna jõudis ihaldatud kuldmedalini tänavu Pyeongchangis, siis kanadalanna krooniti olümpiavõitjaks nii Torinos (2006), Vancouveris (2010) kui Sotšis (2014). Naisi ühendab ka see, et mõlemad on ründemängijad.

"Kõige uskumatum päev minu elus!" kirjutas Meghan Duggan sotsiaalmeediasse postitatud pulmapiltide juurde.

The most incredible day of my entire life ❤️ pic.twitter.com/zDlSBWmCDj — Meghan Duggan (@mduggan10) September 24, 2018

Gillian Apps Foto: Scanpix