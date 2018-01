FOTOD JA VIDEO | Sõud täie raha eest! Soome hokiklubid madistasid Tondiraba hallis bullitiseeriani välja

Soome tipphoki Tondiraba jäähallis. Kohal umbes 5000 fänni, enamus Soomest. Võib juba praegu öelda, et igati kordaläinud projekt! Loodetavasti näeb sellist sõud siin tulevikus veel! #lahtipelicans #smliiga #jääkiekko #icehockey #eestihoki #liigagoestotallinna

A post shared by Delfi Sport (@sport.delfi.ee) on Jan 27, 2018 at 10:56am PST