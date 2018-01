FOTOD JA VIDEO | Hokiliiga liidrite heitlusest väljus võitjana Viking

Jäähoki, HC VIKING vs Tartu Kalev-Välk

Eesti jäähokimeistrivõistlustel Nordic Power hokiliigas kohtusid Tondiraba jäähallis tabeliliidrid HC Viking ja Tartu Kalev Välk. Põnevast mängust väljus tulemusega 5:3 võitjana Viking.

Kolm väravat viskas võitjate poolel Roman Kolentšukov, ühe lisasid Aleksandr Kuznetsov ja Filipp Švarõgin. Tartlaste tabamused kanti Vladimir Šepelevi, Ragnar Russi ja Maksim Rõbuškini nimele.

Sel hooajal kümnest kohtumisest kaheksa võitnud Viking on turniiritabelis 25 punktiga esikohal. Tartlased on samal ajal kogunud 18 silma. Kolmas on praegu Narva PSK 15 ja neljas HC Vipers 8 punktiga.

Video väravatest:

Kohtumine täispikkuses: