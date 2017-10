FOTOD | Eesti jäähoki sai rahvusvaheliselt alaliidult suure kingituse

Eesti jäähokiliit andis teada, et sai rahvusvaheliselt alaliidult (IIHF) kingitusena 80 komplekti laste hokivarustust, mis anti omakorda edasi Narva, Kohtla-Järve, Tartu, Viljandi ja Saku klubidele.

"2015. aasta suvel kirjutasime Eesti Jäähokiliidu poolt projekti, milles palusime IIHF-il eraldada meie liikmetele, kes tegelevad Tallinnast väljaspool laste treenimisega, 100 komplekti laste ja noorte hokivarustusi," selgitas Eesti Jäähokiliidu president Rauno Parras ettevõtmise tagamaid.

"Projekti ideeks oli aidata mitte-Tallinna hokiklubidel tuua hoki juurde lapsi ilma, et nende laste vanemad peaksid koheselt investeerima hokivarustuste ostmisesse olemata enne veendunud, et laps ka tegelikult hokit harrastama jääb. Soovisime sel teel toetada Narva, Kohtla-Järve, Tartu, Viljandi ja Saku hokiklubisid ja hankida neile võimalikult suure koguse hokivarustusi, et klubid saaksid need anda üheks hooajaks lapsele tasuta kasutada. Hooaja lõpus korjab klubi varustused uuesti kokku, puhastab ja vajadusel korrastab need, et need siis teisel aastal uuele hoki juurde tulnud lapsele üheks hooajaks tasuta kasutada anda. Selliselt peavad need varustused käigus olema neli hooaega, mispeale jäävad varustused klubidele."

"2015. aasta valimisvoorus osutus projekt kahjuks edutuks - varustusi meile ei eraldatud ning kogu teema ununes. 2016. aasta sügisel aga saabus ootamatu rõõmusõnum ja meid teavitati, et Eestile eraldati 80 komplekti jäähokivarustust. Hooaja 2016/17 jooksul saabusidki esimesed 40 varustust ja 40 hokikeppi, mille me eelmise nädala lõpus klubidele laiali jaotasime. Ülejäänud 40 komplekti varustusi peaksid saabuma käesoleva hooaja jooksul," sõnas Parras.