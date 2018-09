FOTOD | Eesti hokiliigas muudeti oluliselt süsteemi, mängijaid saabus KHL-ist ja medaleid jagavad ka naised

“Liiga peaks olema varasemast tugevam. Minul endal on ootusärevus Kohtla-Järve suhtes. Neil on nimekirjas mitmeid KHL-is mänginud mehi. Kontrollkohtumise Narvale nad küll kaotasid, kuid kõiki mehi ei olnud neil veel kohal,“ lisas omalt poolt Eesti Jäähokiliiga tegevjuht Rainer Komi.

Sarnaselt eelnevatele hooaegadele saab mänge näha Delfi TV vahendusel.

Lisaks meestele jagavad üle pika aja medaleid ka naised. Naiste meistrivõistlustel on sarnaselt meestele neli võistkonda. Lisaks on samamoodi esindatud neli erinevat linna. Tabelisse on kantud Tallinna HK Roosa Panter, Tartu HK Säde, Kohtla-Järve HC Everest ning uue linnana on hokikaardil Viljandi ja võistkond HK Fellin Fuuriad.