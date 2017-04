FOTOD: Eesti hokikoondise uueks peatreeneriks on noor kanadalane

Eesti jäähokikoondise ohjad võtab algavast suvest üle 31-aastane kanadalane Spiros Anastasiadis.

Senise peatreeneri Jussi Tapamäki töö lõpeb peagi algava Belfasti MM-turniiriga ning soomlane asub juhendama Austria klubi EC Bregenzerwaldi.

"Eelmisel hooajal saime teada,et praegusel peatreeneril Jussi Tapamäkil on võimalus sel aastal edasi liikuda ja hakkasime uurima, keda saaksime tema asemele tuua. Tahtsime liikuda eemale Soome hokist ja näha, kas kuskil on midagi, millega saaksime end edasi arendada. Seega vaatasimegi Kanada poole ja leidsime õnneks Spirose," selgitas Eesti Jäähokiliidu president Rauno Parras.

Peagi 32-aastaseks saav Anastasiadis on treenerina töötanud juba üheksa aastat, omades muuhulgas kogemust NHLi tütarliiga AHLi klubist Grand Rapids Griffins, kes on Detroit Red Wingsi sõsarklubiks. Hetkel töötab Anastasiadis Kanada ülikooliliigas CIS Lethbridge'i ülikooli peatreerina, kus ta jätkab tööd ka Eesti koondise juhendamise kõrvalt. Lisaks sellele on Anastasiadis töötanud Lõuna-Korea hokis nii noortekoondiste peatreeneri kui meeste koondise abitreenerina.

"Olin lõunakorealastega 2015. aasta märtsis Tallinnas ja armusin sellesse linna: inimesed olid siin kenad ja vabatahtlikud abivalmid," sõnas Anastasiadis. "Tundsin juba siis, et tahan siia tagasi tulla, aga poleks iial ette kujutanud, et selline võimalus ka päriselt avaneb. Olen paari trenni ja treeningmängu vaadanud ning leian, et kuigi areng on viimase paari aastaga olnud väga suur, siis on tööd vaja veel palju teha."