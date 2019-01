FOTO | Kuidas meelitada venelasest hokimees NHL-i tiimi? Ikka tasuta viinaga elu lõpuni

27-aastasest venelasest superstaarist saab tuleval suvel vabaagent ning Blue Jackets sooviks kangesti mehe jätkamist. Seal ei ole ka midagi imestada, kuna käimasoleval hooajal on Panarin kogunud 39 kohtumisega koguni 45 resultatiivsuspunkti, kirjutab Yahoo.

Blue Jacketsi õnnetuseks ei ole Panarin seni soovinud uue lepingu üle läbi rääkida. Pigem on meediasse jõudnud kuuldused, et venelane sooviks liituda New York Rangersi või Tampa Bay Lightninguga.

Nüüd on Columbuse alkoholifirma High Bank Distillery välja tulnud kampaaniaga (tänaval on üleval ka vastavad reklaamid), kus lubatakse Panarinile tasuta viina elu lõpuni, kui ta peaks meeskonnaga uue kontrahti allkirjastama.

Help us on our crusade to help keep @9Artemi in Columbus! #StayThirstyPanarin @Aportzline pic.twitter.com/IPIv3sJ6g7