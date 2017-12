Endine Venemaa väravavaht: ma ei tea, kas dopingusüsteem oli riiklik, kuid fakt on, et see oli olemas

Endine Venemaa jäähokikoondise väravavaht Ilja Brõzgalov võttis kodumaa meedias sõna ulatusliku dopinguprogrammi teemal, mis oli kasutusel 2014. aasta Sotši olümpial ja mis tänaseks on toonud Venemaa koondise kõrvaldamise 2018. aasta talimängudelt.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) otsustas eelmisel nädalal, et (puhtad) venelased pääsevad olümpiale võistlema neutraalse lipu all. Kõik, kes kunagi dopingukaristuse saanud, jäetakse ukse taha.

"Ma tahaks, et nad läheksid rahulikult mängudele ja võistleksid seal. Teame ka ilma liputa, et nad on venelased ja elame neile kaasa. Puhastelt sportlastelt ei tohi võtta õigust olümpial kaasa rääkida," ütles Brõzgalov ajalehe Sport-Express intervjuus.

Küsimus: kas usud dopingusüsteemi, millest ROK räägib?

"See on väga keeruline küsimus. Ma võin oma hinnangutes eksida, kuid avalikkusele teada faktid osutavad, et dopingut tarvitati suurtes kogustes. Ning sellega tegelesid mitmed sportlased. Ma ei tea, kas see oli riiklik programm või mitte. Kui me vaatame, kuidas see kõik algas... Kergejõustiklasest (Julia Stepanova - toim.), kes lahkus riigist abikaasaga, kes töötas juhtumisi RUSADA (Venemaa antidoping - toim.) laboris.

[Grigori] Rodšenkovi sõnul oli ta otseselt kõige selle osaline, veel enam, ta oli kogu süsteemi juht. Muidugi võib Rodšenkovi sõnades kahelda ja öelda, et see on laim, kuid paljud faktid on samade proovide uuesti avamisel päevavalgust näinud, millest võib järeldada vastupidist. Palju ümberlükkamatuid tõendeid.

Kriimustused pudelitel, kõrge soola sisaldus. Kes kunagi dopinguproovi on andnud, teab seda protseduuri. Kui su uriinis on kõrge soola sisaldus, siis sa pead proovi uuesti andma. Kujutage nüüd ette, et selline proov avastatakse, aga suletakse uuesti. Seda ei saaks läbi lasta, see viitab otseselt mahhinatsioonile. Ma võin eksida, aga pelgalt olemasoleva info analüüsimise järel võib öelda, et süsteem oli olemas."

Brõzgalov lisas, et kui kellelegi on koondises dopingut pakutud, lasub vastutus täielikult temal endal, mitte treeneril või arstil. "Viimane sõna jääb ikka sportlasele, kes teeb otsuse - võtta või mitte," ütles ta.

37-aastane Ilja Brõzgalov mängis viies erinevas NHL-i klubis, viimasena Minnesota Wildis. 2007. aastal tuli ta Stanley karikavõitjaks Anaheim Ducksiga. Venemaa koondise aitas ta 2009. aastal Šveitsis maailmameistriks ja 2002. aasta taliolümpiamängudel Salt Lake Citys pronksmedalile.