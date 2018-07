Ekspress Meedia toob suure hoki Tallinnasse: Helsingi Jokerite kaks KHLi kodumängu toimuvad oktoobris Tondiraba jäähallis

"Need ühised reisid suurendavad Jokerite meeskonnavaimu ja motivatsiooni hästi mängida, seda on Riias ja Peterburis selgesti näha olnud. Nüüd ootab ees täiesti uus koht Tallinnas, kus tänu Eesti jäähoki kiirele arengule on kindlasti ka uusi toetajaid tekkimas nii Jokerite meeskonnale kui ka kogu KHL-ile," jätkab Kohonen.

Jokerit tähistab Tallinna mängude ajal 51. aastapäeva ja kindlasti on plaanis laupäeval, kahe mängu vahel, ka sünnipäevapidu pidada. Päeva programm algab juba õhtupoolikul mängijate kohtumistega ja kohal on ka võluv Jokerit Dance Team. Õhtul on ootamas ametlik sünnipäevapidu, koht ja algusaeg teatatakse hiljem.

Pileteid mängudele saab Soomes osta Ticketmasterist ja Eestis Piletilevist. Pileti hind on 29-59 eurot (+ teenustasu). Piletite müük rus.delfi.ee lugejatele algab 09.07 kella 10:00. Avalik müük algab nädal hiljem.

Rus.delfi.ee lugejatel on eelisperiood piletite soetamiseks. Eeliskoodi leiab: rus.delfi.ee/hoki.

