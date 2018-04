Eksperdid otsustavate matšide eel: Eesti ei ole kunagi mänginud nii ilusat jäähokit

OlyBeti ennustuste juhi Vladimir Dratšjovi sõnul olid turniiri eel favoriitideks pigem Ukraina, Jaapan ja kodus mängiv Leedu, kelle eest on mängimas ka NHL kogemustega Dainius Zubrus ja Darius Kasparaitis. “Seni on kõik kolm kohtumist võitnud Leedu ka favoriidikoormat õigustanud, ent teist positsiooni hoidva Eesti sedavõrd edukas turniiri algus on jahmatanud ilmselt paljusid asjaosalisi,” märkis ta.

“Üle pika aja on tõesti lootus, et üks Eesti meeskonnasport ületab ja üllatab. Tahaks loota, et Rumeenia mäng oli ainuke turniiri pisut kehvem esitus ning pärast väikest puhkust antakse Horvaatia kui võrdväärse vastase vastu endast kõik, et viimases mängus juba nö “winner takes it all” põhimõttel leedukaid karukoopas võita,” ütles Dratšjov, kelle sõnul on hetkeseisuga Eestil turniirivõidu ja 1. divisjoni A gruppi pääsemise koefitsiendiks 8.0.

Eesti peab turniiri viimased mängud täna õhtul võrdsete heitluses Horvaatia (kell 16) ning laupäeval kodumeeskonna ja selge soosiku Leedu vastu.

