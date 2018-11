Eesti, Läti ja Leedu loovad järgmisest hooajast jäähoki Balti Liiga

Turkish Airlines Baltic Challenge Cup turniiri korraldamise idee taga ei ole olnud ainult kolme riigi koostöö tihendamine, vaid ka ühise Balti riikide klubide turniiri loomine. Tegemist on pilootprojektiga, millega paralleelselt toimuvad esimestel hooaegadel ka kolme riigi enda meistriliigad. Projekti eesmärgiks on Balti liiga käima lükata ja luua platvorm selleks, et 3-4 hooaja pärast oleks Baltikumi tugevaimaks liigaks Balti Liiga ilma riikide siseste meistriliigadeta. Kodusel tasemel toimuvad esi-, teine liiga jne.

“Hokiringkondade ühendamine, sh võimalus joonduda tugevate hokitraditsioonidega Läti järgi, on Eesti hoki taseme tõstmiseks väga oluline ja suur edasiminek. Balti Liiga tugevam tase annab kodustele noortele kvaliteetsema väljundi. Kõrgem tase ja suurem perspektiiv teeb hoki kõigi jaoks atraktiivsemaks ja aitab ala populaarsemaks muuta. Samuti annab suurem turg mängijatele enese ning klubidele ja hokiliitudele paremad turundusvõimalused,” kommenteeris ühisliiga loomist Eesti Jäähokiliidu president Rauno Parras.

Balti Liigas osaleb 4 Läti ning 2 Eesti ja Leedu klubi. Meeskonnad jaotuvad kahte gruppi, mis saavad tavapärase A ja B grupi asemel nimed Leedu ja Läti hokilegendide Sandy Ozolinši ning Darius Kasparaitise järgi. Turniir algab oktoobris 2019. Põhiturniiril peab iga meeskond 6 mängu. Mõlema grupi 2 tugevaimat meeskonda mängivad Final Four finaalturniiril, mis toimub esimesel hooajal Lätis.