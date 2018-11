Eesti jäähokimängija andis positiivse dopinguproovi

Kettunen andis positiivse dopinguproovi pärast 25. aprillil toimunud Eesti-Rumeenia kohtumist jäähoki I divisjoni B-grupi maailmameistrivõistlustel Leedus. Sportlast kontrolliti vastavalt Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) koodeksile. Tuvastatud dopinguaineks oli klenbuterool.

Kettuneni tegevus hokimängijana, mis on seotud Rahvusvahelise Jäähokiföderatsiooni (IIHF) võistluste või muude tegevustega, on peatatud ajaperioodiks 28.05.2018-27.05.2022. Kettunenil on IIHFi otsus võimalik edasi kaevata Spordi Arbitraaži Kohtusse.

Eesti Jäähokiliidu president Rauno Parras ütles Delfile ja Eesti Päevalehele, et tegemist on äärmiselt kahetsusväärse juhtumiga. "See on väga halb uudis alaliidule ja koondisele. Eesti jäähoki normideks on aus ja puhas sport ning me taunime keelatud ainete kasutamist."

Parrase sõnul on alaliit kogu aeg ka ise teinud koondislastele pistelisi dopingukontrolle. "Kindlasti jätkame omalt poolt täiendavate kontrollide tegemist. Aga tegelikult on see ka sportlaste vastutus. Nad kinnitavad ju koondisse tulles, et nad on puhtad ja pole selliseid asju teinud," rääkis Parras.

Hokijuhi sõnul on Kettunen dopingu tarvitamist eitanud: "Kettunen kinnitas, et tema midagi sellist tarvitanud pole ja see aine sattus tema organismi mingisugusest toidust või muust."

Rahvusvahelise Jäähokiföderatsiooni distsiplinaarkomisjoni hinnangul ei suutnud aga Kettunen tõestada, et positiivne proov oli tingitud saastunud toidust ning seetõttu määrati sportlasele nelja-aastane võistluskeeld.