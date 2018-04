Eesti jäähokiliit lõpetas peatreeneriga koostöö

Eesti Jäähokiliit lõpetas täna poolte kokkuleppel koostöö alaliidu vastutava treeneri ja Eesti koondiste peatreeneri Spiros Anastasiadisega.

32-aastane kanadalane juhendas käimasoleval hooajal Eesti koondist ühel Crowns Baltic Challenge Cup turniiril ning samuti Eesti U20 ja U18 noortekoondisi oma vanuseklassi MM-turniiridel.

"Spiros on suurepärane treener, keda ootab ees suur tulevik. Kuna ta tuleb jäähoki suurriigist Kanadast ning Eesti on hoki mõistes väikeriik, siis on meie baastasemed ja võimalused väga erinevad. Spiros viibis Eestis vaid ajutiselt ja veetis siin vähe aega, seega polnud tal võimalik siinsete tingimustega piisavalt kohaneda. Eesti Hoki kogukonna nimel tänan Spirost tehtud töö eest ning soovin talle palju kordaminekuid treeneritöös," ütles Eesti Jäähokiliidu juhatuse esimees Rauno Parras.

22. aprillil Kaunases algaval MM-i I divisjoni B-grupi turniiril juhendab Eesti koondist peatreenerina soomlane Jussi Tupamäki. Koondise abitreenerid selguvad lähipäevil.

40-aastane Tupamäki töötas Eesti Jäähokiliidu vastutava treenerina aastatel 2015-2017 ning juhendas Eesti koondist kolmel viimasel MM-turniiril, samuti U20 ja U18 vanuseklassi MM-turniiridel. Lõppeval hooajal oli Tupamäki Austria klubi EC Bregenzerwald peatreener.