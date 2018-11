Eesti hokinoored kohtuvad Helsingis NHLi mängijatega

NHLi mängule sõidavad 12-15aastased klubide enda poolt valitud noored mängijad Arvild Laugalis (HC Vipers), Dmitri Dokuchaev (HC Everest), Maksim Turovski (SK Kajakas), Stefan Sorokin (HC Panter), Nikita Tailakov (Viru Sputnik), Maksim Burkov (Narva PSK), Artjom Masljonov (HK Tornaado) ning Edgar Grižas (HC Viking). Helsingis liituvad noortega 2 Eesti mängijat Soomest, Marcus Hämarsalu ning Robert Schmerling, kelle tõi esile Eesti rahvuskoondiste mänedžer Jüri Rooba.

Piletid mängule organiseeris Eestis resideeruv Kanada ettevõtja Dimitry Toukhcher.

Toukhcheril oli lapsena samuti võimalus oma silmaga näha NHLi mängu: “Minu jaoks on see väga oluline heategu, sest isa viis mind hokit vaatama kui olin 10-aastane ning see jättis kustumatu jälje. Nägin jääl tolleaegset legendi hüüdnimega "Vene rakett" ehk Pavel Bured.”

“Olen väga elevil ja tänulik, et lausa kümnel Eesti lapsel selline võimalus tekkis. Olen ise NHLi mängu vaatamas käinud ainult korra elus kui olin umbes 11-aastane. Arvan, et selline võimalus noortel mängijatel kohtuda oma iidolitega mõjub neile tohutult motiveerivalt nagu see mõjus mulle,” kommenteeris Soomes jäähokit mängiv Robert Rooba.