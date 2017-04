Eesti hokikoondis alistas Hollandi, Robert Roobalt kübaratrikk

Eesti jäähokikoondis lõpetas MM-i I divisjoni B-grupi turniiri Põhja-Iirimaal Belfastis 4:3 (1:2, 1:2, 2:0) võiduga Hollandi üle ning tagas neljanda koha.

Eesti koondise kangelaseks tõusis kübaratriki teinud ründaja Robert Rooba, ühe värava viskas Aleksandr Petrov. Andrei Makrov ja Lauri Lahesalu teenisid kumbki kaks söödupunkti.

Eesti koondise väravavaht Villem-Henrik Koitmaa tõrjus mängus 21 vastaste pealeviset. Eesti koondis sooritas omakorda hollandlaste väravale 31 pealeviset.

Päeva esimeses mängus alistas Leedu Horvaatia ning lõpetas 9 punkti ja pronksmedaliga. Eesti oli 6 punktiga neljas, Horvaatia 3 punktiga viies ning punktita jäänud Holland langes tagasi II divisjoni A-gruppi. Õhtul kohtuvad grupi esikohta otsustavas mängus Jaapan ja Suurbritannia.

Eesti jäähokikoondise peatreener Jussi Tupamäki ütles viimase MM-i mängu järel, et ta on oma meeskonna üle uhke. 4:3 võiduga Hollandi üle sai ühtlasi läbi Tupamäki aeg Eesti koodise juhendajana.

"Ütlesin poistele pärast mängu, et olen nende üle uhke ja väga õnnelik, et sain nende treener olla. Kõik mehed on kolme aasta jooksul kõvasti arenenud ja oma mängu parandanud. Meeskonnas on erinevad inimesed, erinevad persoonid, kes mängivad kõik Eesti koondise eest! Suutsime kolmel aastal MM-il I divisjoni B-gruppi püsima jääda, nüüd saavutasime neljanda koha. Oleme teinud ära suure töö Eesti jäähoki heaks ning seda peab väärtustama. Me pole oma arengus veel liiga kaugel - meeskond saab siit edasi minna," ütles Tupamäki oma viimase koondisemängu järel.

Tupamäki sõnul pole keegi koondise veteranidest seni oma karjääri lõpetamisest teatanud. "Samas tuleb noori peale, kes said nüüd meeste MM-i tasemel vajalikke kogemusi. Uuel hooajal on neil selle võrra lihtsam edasi minna."

MM-i viimases mängus pidid Tupamäki ja tema meeskond läbi elama palju ärevaid hetki. "Tänane vastane mängis oma parima mängu sellel MM-il ning meil oli väga raske. Teadmine, et peame kindlasti võitma pani meid surve alla. Taas aitasid meid meeskonnavaim ja ühine hing - viskasime viimasel kolmandikul kaks väravat ning lõpetasime turniiri neljanda kohaga. Olen väga rahul!" kiitis Tupamäki oma meeskonda.

Eesti koondise uus peatreener on 31-aastane kanadalane Spiros Anastasiadis.