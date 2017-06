Eesti hoki naaseb Läti liigasse? Nüüd sootuks uuel moel ja tasemel

Täiesti võimalik, et Eesti klubide koondis hakkab kaasa lööma Läti hokiliigas.

Eesti jäähokiliidu president Rauno Parras kinnitas, et kõnelused meie esinduse lõunanaabrite liigaga liitumise teemal käivad. Ent ta rõhutas, et esialgu on vara öelda, millal võiks uus projekt rohelise tule saada. „Idee iseenesest on äärmiselt huvitav. Super isegi. Töötame täie hooga selle nimel, et mõte ka ellu viia. Näen siin suurt perspektiivi,” lausus Parras.