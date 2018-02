DELFI VIDEO | Robert Rooba tänase Meistrite liiga finaali eel: see on mu senise karjääri suurim mäng

Eesti jäähokikoondise liider Robert Rooba peab täna oma senise karjääri tähtsaima mängu, kui Jyväskylä JYP läheb Meistrite liiga finaalis vastamisi Rootsi klubi Växjöga.

"Liiga on uus, aga on tõusnud viimaste aastatega Euroopa hokifännide ja meeskondade seas suurde seisusesse. Arvan, et see on mu karjääri suurim mäng, milles osalenud olen," rääkis Rooba Delfile ja Eesti Päevalehele jaanuaris Tallinnas toimunud Eesti koondise uue brändi esitlusel.

"Mõni, kes on paarkümmend aastat mänginud, ei pääse kunagi finaali mängima. Minul on suurepärane võimalus mängida millegi suure peale. Vähemalt minu jaoks on see väga suur asi. Ootan huviga."

Litter pannakse Växjös mängu kell 19.45. Rooba on sel hooajal platsil käinud kõigis 12 kohtumises ja visanud kaks väravat, neist viimase poolfinaali avamängus Tšehhi klubi Trineci Ocelari vastu. Kahe mängu kokkuvõttes teenis JYP tšehhide vastu dramaatilise bullitiseeria järel 7:6 võidu. Växjö kohtus teise Tšehhi meeskonna Libereci Bili Tygriga, võites neid pärast 1:1 lõppenud avamängu kodusmatšis kindlalt 6:1.

” "Ootan finaalis endalt head mängu ja teen kõik selleks, et meeskond tiitlini aidata." Robert Rooba

"Suures plaanis olen oma esitustega rahule jäänud. Pean endale aru andma, mis on minu roll. Minult ei oodatagi iga mäng väravaid. Muidugi oli see suur pluss, et suutsin kodumängus ära lüüa. Keerulisemates olukordades usaldab treener vanemaid mängijaid, mis on ka arusaadav, ning minu roll on sellevõrra mõnes mängus väiksem," selgitas Rooba.

"Lõppkokkuvõttes on meil 22 meest, kellest igaühte on vaja, et mäng võita. Kellegi rolli ei saa väiksemaks pidada. Oleme kõik andnud endast parima ja see on meid sellesse punkti toonud. Ootan ka finaalis endalt head mängu ja teen kõik selleks, et meeskond tiitlini aidata."

Milliseks hindab Rooba SM-liigas neljandat kohta hoidva JYP-i võimalusi Rootsi liiga kindla tabelijuhi (Växjö edestab järgmist meeskonda Djurgardenit 17 punktiga - toim) vastu?

"See on üks mäng. Vastasmeeskond on senise turniiri jooksul paremini esinenud ja natuke kindlamalt finaali jõudnud, aga arvan, et see ei anna neile mingit eelist. Mõlemal meeskonnal on sama suur võimalus mäng võita. Loeb see, kes paremini suudab oma mängu peale suruda," sõnas Rooba.