Bettman: NHLi hokimehed Pyeongchangi olümpial ei mängi, see on lõplik

NHLi juht Gary Bettman kinnitas taas, et nende profiliiga jäähokiklubide mängijad järgmise aasta Pyeongchangi taliolümpial ei osale.

Bettman lükkas ühtlasi ümber rahvusvahelise jäähokiliidu (IIHF) ja NHLi mängijate ühenduse väited, et Põhja-Ameerika profiliiga hokimeeste osalemine 2018. aasta taliolümpial on endiselt võimalilk.

"See ei ole nii ja pole kunagi olnud. Ma loodan, et see vastus oli piisavalt selge," teatas Bettmann, vahendab TSN. "See otsus on lõplik. Me ei ole olümpia vastu, kuid me oleme selle vastu, et meie mängugraafik sassi lüüakse."

IIHFi president Rene Fasel vihjas eelmisel kuul, et neil on veel mänguruumi, et Bettmani ümber veenda. Fasel avaldas arvamust, et NHL vajab Pyeongchangi mänge oma kaubamärgi tutvustamiseks.

Bettman lisas, et kui nad käisid Pekingi 2022. aasta talimängude korraldajatega kohtumas, ei tundnud hiinlased üldse huvi NHLi mängijate osalemise vastu, küll aga kurtsid, et neile teeb muret taliolümpia üldine allakäik.