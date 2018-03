ANALÜÜS | KHL on eepilise poolfinaali ootuses

Ja järele on neid jäänud vaid neli ... Jäähokiliigas KHL on juba järg poolfinaalide ehk konverentside finaalide käes. Ja tegelikkus ja reaalsus on selline ning kõik eelnev selles suunas liikuski, et kaks kõige tugevamat ja võimsamat kohtuvad juba nüüd.

Loomulikult on need Peterburi SKA ja Moskva CSKA. Meeskonnad, kelle koosseisudest võime leida 23 hiljutist olümpiavõitjat! Millest siin enam rääkida, sellest seeriast peab tulema võimas ja kui tahate, siis eepiline vastasseis. SKA sai justnagu kiiremini üle olümpiavõidu „pohmellist“ ja läbis kaks esimest ringi suurema vaevata, CSKA aga mässas näiteks Helsingi Jokeritega üsna raevukalt, meenutame kasvõi ühe kohtumise viite (!) lisaaega.

Seega – ühelt poolt olümpiaturniiri MVP-iks miskipärast valitud, aga loomulikult suurepärane mängija Ilja Kovaltšuk (kes ülisuure tõenäosusega läheb suvel tagasi NHL-i), tegelik MVP Pavel Datsjuk ja Nikita Gussev, teiselpool OM-i kullamängu võiduvärava autor Kirill Kaprizov (Gussevi söödust!), lisaks suur hulk meeletuid töörügajaid, kes ei anna mitte kunagi poolt sammugi järele ja teevad jääl vastase elu põrguks. Kompott missugune! Ja olgu ma neetud, kui see seeria lõppeb kiiremini, kui kuue mänguga. Sellest lihtsalt peab tulema vinge andmine kõikvõimalike draamade ja üllatavate lahendustega. Väga raske on uskuda, et üks või teine meeskond korraga „kokku kukub“, nagu seda on nii mõnegi tiimiga juhtunud, et vaatad ja ei tunne enam ära.

Vaatad ja mõtled nende tiimide peale ning väike eelis tuleks anda tiitlikaitsjale SKA-le. Aga mängud algavad nullist ja kõik need muud targad sõnad enne megatiimide vastasseisu. Otsustavad detailid, nagu ikka ja kuidas püsivad ning kestavad vundamendid ehk põhiväravavahid. SKA poolel kahemeetrine soomlane Mikko Koskinen ja CSKA-l käharpäine tulevikumees Ilja Sorokin. Muuseas, Sorokin on puurivahtidele, kes enamasti elavad justkui teisel planeedil, täiesti mitteomaselt valmis iga kell meedia ja fännidega suhtlema.

Favoriit võõrustab tallinlastele tuttavat meeskonda

Ja mis toimub seal Idas? Kõigepealt tuleks sinna suunda suur ja sügav kummardus teha, sest eelmised ringid on toonud näiteks vägevaid seitsmemängulisi seeriad, väga suuri skoore, mis kohe üldse ei käi play off’ga kokku, aga rahvale ju meeldib ja mäng ju käibki fännide pärast.

Aga sealses finaalis kohtuvad favoriit Kaasani Ak Bars ja poolteist aastat tagasi Tondiraba hallis mänginud Tšeljabinski Traktor. Ak Bars on endise Vene koondise peatreeneri käe all selline tiim, kus eksimused on viidud miinimumini, kaitse on nagu müür ja rünnakul toimetavad üliedukalt leegionärid Justin Azevedo, Jiri Sekac ja Anton Lander. Ak Barsi latt ja tase on väga kõrgel ning sealt allapoole nad ei lasku.

Traktor on just lõpetanud kurnava ja dramaatilise seitsmemängulise seeria ning loodetavasti jõuavad taastuda. Neil on fantastiline väravavahtide tandem Pavel Francouz ja Vassili Demtšenko ning play off’is hooga orbiidile tõusnud 18-aastane Pavel Kravtsov, kes peaks küll kiiruga kaalu juurde võtma, muidu sõidavad suured ja kurjad vastase kaitsjad ta varsti „pooleks“. Loodan, et Traktoril pole veel nö. isu täis ja Tatarimaa supertiimile antakse väärikas lahing. Samas – Traktori finaali jõudmine oleks korralik üllatus.