Ajaleht: Soome hokiliiga matše on lootust Tallinnas näha ka edaspidi

Soome hokiliiga (SM-liiga) mäng Tondiraba jäähallis oli suur õnnestumine ning on väga tõenäoline, et taolisi heitlusi tuuakse Tallinna järgmistel aastatel veelgi, kirjutab Ilta-Sanomat.

Lahti Pelicansi ja Hämeenlinna HPK meeskondade kohtumine meelitas Lasnamäele ametlikel andmetel 5003 pealtvaatajat, kellest enamus olid nimetatud klubide soomlastest poolehoidjad.

Ajaleht kirjutab, et Pelicansil, kes pidi bullitiseeria järel tunnistama vastase 4:3 paremust, on juba olemas eelkokkulepe, mille järgi toimub "Liiga goes to Tallinn" nime kandnud projekt siinmail veel kolm aastat.

"Teeme otsused siis, kui oleme seda üritust lähemalt analüüsinud. Koostame kõikidele osapooltele vastava küsimustiku, kogume informatsiooni, kuidas see inimestele meeldis ning vaatame siis, kas me sellega tulevikus jätkame," ütles Pelicansi tegevdirektor Tomi-Pekka Kolu.

Kohe pärast matši kiitsid ürituse korraldajaid ja Tondiraba halli atmosfääri ka Pelicansi ja HPK peatreenerid Petri Matikainen ja Antti Pennanen.

Robert Rooba, keda ajaleht nimetab "Eesti hoki saadikuks ja koondise põhijõuks", vaatas laupäevast mängu telerist. Ligi kümme aastat Soomes elanud Roobale jättis üritus samuti hea mulje.

"Kõik, mis ma kõrvalt nägin ja kuulsin, tundus hea," sõnas Rooba.

Eestis on viimastel aastatel palju juttu olnud siia loodavast KHL-i tiimist. Aga kui tõenäoliseks peab Rooba Tallinnasse mõne SM-liiga klubi asutamist?

"Oleks suurepärane, kui Eestis oleks KHL-i või SM-liiga tiim. Aga need on suured projektid ega saa teoks üle öö, nädala ega kuu. Reaalselt ma ei usu, et see lähiajal juhtub, sest selleks nõutavad ressursid oleksid liiga suured," arvas Rooba.

"Üks, kõige rohkem viis matši hooaja jooksul toovad halli täis, aga mida teha ülejäänud 30 mänguga? Meil pole veel hokikultuuri. Selle peab üles ehitama rohujuure tasandilt."

