35-aastane Ilja Kovaltšuk naaseb kolmeaastase lepinguga NHL-i

Venemaa jäähokikoondise täht Ilja Kovaltšuk sõlmis kolmeaastase lepingu NHL-i klubi Los Angeles Kingsiga, kes maksab talle aastapalka 6,25 miljonit dollarit.

ESPN kirjutab, et mehe palgasoovi olid valmis rahuldama ka teised klubid, kuid otsustavaks sai Kingsi nõusolek lisada kontrahti kolmas aasta.

Väidetavalt valis Kovaltšuk Kingsi, San Jose Sharksi, Vegas Golden Knightsi ja Boston Bruinsi vahel.

Viimased viis hooaeg mängis 35-aastane Kovaltsuk KHL-i liigas Peterbur SKA-s. Lõppenud hooajal sai ta 53 mänguga kirja 31 väravat ja 32 tulemuslikku söötu, mis tegid temast liiga resultatiivseima mängija.

NHL-is on Kovaltšukil, kes valiti 2001. aasta draftis esimesena, hinge all 816 mängu, 417 väravat ja 399 resultatiivset söötu. Mehe viimaseks klubis NHL-is oli 2012/2013 hooajal New Jersey Devils.