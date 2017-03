Kanadas profijäähokit mängival noorel soomlasel Oliver Felixsonil diagnoositi Hodgkini lümfoom.

Quebeci linna suurimas juunioride võistkonnas Saint John Sea Dogsis mängiv noor soomlane sai kurva uudise kaks päeva enne oma 18ndat sünnipäeva.

"Nagu te arvate võite, tuli see uudis nii mulle kui minu perele suure šokina," teatas Felixson klubi pressiavalduse vahendusel. "Viimased päevad on olnud väga rasked. Olukord on siiski pisut kergem, sest vanemad lendasid Soomest kohale. Olen ülimalt tänulik Sea Dogsi klubile, kelle töötajad on mind kõvasti toetanud ja aidanud."

Hodgkini lümfoom diagnoositi 1993. aastal ka Kanada hokilegendil Mario Lemieux`l, kes suutis sellest edukalt paraneda.

Hodgkini lümfoom ehk pahaloomuline lümfogranulomatoos on krooniline vereloomehaigus. Selle vähihaiguse korral on alla 20-aastastel inimestel ellujäämise tõenäosus 97%.