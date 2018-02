Viie-kuue trenni pealt maailma seitsmendaks. Edasi olümpiale?

„Järjest hakkasid faktid tulema: alguses, et mängitakse hiigelsuure väljaku peal; seejärel, et seda mängitakse õues; siis tuli välja, et hokivõtted pole lubatud... Korra tekkis mõte, et miks me üldse „jah" ütlesime?" meenutab Eesti jääpallinaiskonna kapten Kristi Seppa teekonda MMile. „Pidime kõigepealt guugeldama, et mis asi see jääpall on. Enne eelmise aasta maikuud ma polnud sellest spordialast kuulnudki!"

Seppa oli üheks 14 naismängijast, kes tegid jaanuari alguses omamoodi Eesti spordiajalugu, sõites oma kulu ja kirjadega kaugele Hiinasse, et Eesti jääpallinaiskonnana finaalturniiril debüteerida. Meeste koondis on MM-idel osalenud alates 2003. aastast, naised olid turniiril esmakordselt.

Kuidas üldse Eesti naised jääpalli MM-ile lõpuks jõudsid ning miks nad praegu juba vaikselt olümpiast unistavad?