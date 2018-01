VIDEO | Üks kuu suusapeoni: milline on hetkeolukord Tartu Maratoni rajal?

45. Tartu Maratonini on tänase seisuga jäänud 27 päeva, mistõttu on paslik heita pilk rajal valitsevatele lumeoludele.

Tartu Maratoni rajameister Assar Küti sõnul on Elva ümbruses umbes 6-7 cm lund, Otepääl aga vähemalt 10 cm. Neljapäeval tegutses Assar Elva ja Palu vahel, mis tähendab, et vabatehnikas on maratoniraja viimased 16 km (vanema suusaga) täiesti suusatatavad. Nädala lõpuks on vähemalt sel kujul valmis terve Tartu Maratoni rada. Värsket videot rajaoludest vaata siit:

"Kes suuska väga piinlikult ei hoia, võiks juba laupäeval minna Tartu Maratoni raja peale ja võib-olla isegi 63 kilomeetrit kuidagi ära kakerdada. Aga see ei ole kindlasti selline rada, mida oleme valmis suurel laulupeol pakkuma," rääkis võistluste direktor Indrek Kelk intervjuus ETV saatele "Ringvaade".

Tehvandile, kus teadupärast antakse Tartu Maratoni stardipauk, on meisterdatud 1,5 km pikkune ring (sõidetav nii klassika- kui ka vabatehnikas), täna pärastlõunaks on valmis juba 2,5 km rada.

Paratamatult tuleb valmistuda ka varuvariantideks. "Praegu müttame koos Tehvandi keskusega selle nimel, et esimeses järjekorras oleks enne külmalaine täielikku vaibumist kuuekilomeetrise kunstlume jaoks lumi ära tehtud,“ ütles Kelk.

Tartu Maratoni läbiviimiseks on endiselt kolm varianti:

A) Lund on piisavalt, maraton sõidetakse klassikalisel 63 km rajal;

B) Maraton suusatatakse valdavalt looduslikul lumel ja originaalrajal, kuid lühendatud kujul;

C) Tartu Maraton toimub Tehvandi ümbruses kunstlumeringi peal.

Kõige värskemate andmete järgi on 18. veebruaril toimuvale 45. Tartu Maratonile registreerunud 2315 suusatajat – 1932 pikemale 63 km distantsile ja 383 lühemale 31 km distantsile.