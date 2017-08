VIDEO | Suusaliidu presidendina jätkav Laane: tulemus üllatas mindki

Kaks aastat Eesti suusaliitu juhtinud Andreas Laane võitis täna toimunud üldkogu kogunemisel 40 häält, tema konkurent Martin Kruus sai 26 häält. Tulemus oli ka Laane enda jaoks üllatav.

"Tulemus üllatas mindki aga eks ta näitab seda, et see mida me oleme siia tegema tulnud. Sama arv klubisi toetab meid tänagi, et see pole muutunud," ütles Laane vahetult peale hääletuse lõppu.

18 (murdmaa)klubi nõudsid, et kokku kutsutaks erakorraline üldkogu, kus oli kavas alaliidu president Andreas Laane ja kogu juhatus tagasi kutsuda ning – kui hääled kokku saadakse – uus president ja juhatus valida, kuid nii see ei läinud. "Murdmaa-ala kõige suurem probleem on see, et meil kõigil on väga hästi meeles head tulemused. Paraku ei saa võrrelda tänaseid tulemusi ja kuldmedaleid. Sellepärast tuleks teha korrektuurid ka meie ootustes," kommenteeris taasvalitud Laane olukorda.

Vaata täispikka intervjuud siit: