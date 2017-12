VIDEO | Otepääl võtab vesi võimust. Kas kahevõistluse MK-etapp ohus?

Otepääl peaks 6.-7. jaanuarini toimuma kahevõistluse MK-etapp. Tänasest jõudis taas Lõuna-Eestisse sula ja vihm. Murdmaasuusataja Karel Tammjärv jagas sotsiaalmeedias videot, kuidas Tehvandi staadionil lainetab vesi. Kas MK-etapi toimumine on nüüd ohus?

Eesti kahevõistluse ja suusahüpete juhataja Rauno Loit sõnas, et seis on jätkuvalt sama nagu varem ehk lõplik otsus võistluse toimumise kohta tuleb vastu võtta 28. detsembril.

Loit sõnas, et olukord on võistluse toimumise osas siiski lootusrikas, kuna vahepeal oli paaril päeval ka külmakraade.

“Suusahüppemägi sai selle ajaga valmis. See on rõõmustav,“ sõnas Loit Delfile. “Õnneks sulab tehislumi aeglasemalt ja seega on lootust, et lumi püsib. Praegu tundub, et võistluse saaks ära pidada. Lõplik otsus tuleb ikkagi langetada 28. detsembril.“