Trondheimis MK-etapi kvalifikatsioonis eile 126-meetrise hüppega põhivõistlusele pääsenud Kaarel Nurmsalu võttis tunnete kirjeldamiseks appi Smilersi laulu kuulsad sõnad "tunne on hea ja tuju on mega". Põhivõistlus algab täna kell 18.

"Purgis! Seekord oli vanajumal minuga ja kobistas päris korralikult. Seesama viga, mis oli Lillehammeris, oli ka siin. Õnneks nii palju vähem, et hüpet sai natuke jätkata, aga tuuleolud olid nii ideaalsed, et roheline joon, mida ületades liidriks minna, lükkus kogu aeg kaugemale, tuul oli tõusev. Suuresti tänu selle abile sai pika hüppe ja teistel meestel oli võibolla ebaõnne rohkem. Täna oli õnn minu poolel," rääkis Nurmsalu.

"Tunda on, et ülejäänud kõik toimib ideaalselt, välja arvatud see, et ei saa sellele otsale pihta. Kõik hüpped tahavad hilja minna. Tuleb ajastust rohkem mõelda. Loodame, et kõik teised asjad jäävad ise paika ja saab ühe korraliku võistluse teha. Oleks tagumine aeg oma head hüpped siin teha. Vorm on hea, kaal on korras enam-vähem, suusad toimivad. Kõik on justkui okei. Teised mehed hakkavad väsima. On päris palju tugevaid mehi, kes on väsinud sellest tuurist. Nüüd on aeg ise mees olla ja võtta seda, mis pakutakse. Kui nüüd võtta ei suuda, siis olen ise pigem nõrk. Aga tunne on hea ja tuju on mega! Homme saab minna võitlema ja homme lähme võitlema!"