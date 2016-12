Hiljutine Dew Touri võitja, vigursuusataja Kelly Sildaru on teeninud tagantjärele võistluse korraldajate poolt "Mängumuutja" (ingl. k. "Game Changer") auhinna.

Auhind antakse sportlasele, kes viis tänu erilisele trikile võistluse taseme uuele tasemele, kirjutab võistluse koduleht. Sildarule tõi võidu selles kategoorias trikk nimega "switch left and right 900s with nose mute".

