Veteranpeasekretär kiidab Savisaare panust ja ootab uut tõusu

Savisaar püüdis uuesti kandideerimisega auväärsest ametist vägisi kinni hoida ja tal oli ka toetajaid. Lõpuks jäi valimistel kõigest kolme enamhäälega peale senine asepresident Maire Arm, kes oli uisuliidu tüüri juures ka kümmekond aastat tagasi, vahetult enne Savisaare perioodi. Arm on vandeadvokaat ja üks Škoda jäähalli omanikke.



„Minu jaoks polnud missioon Edgar Savisaart võita. Olen 12 aastat kuulunud uisuliidu juhatusse ja klubid tegid ettepaneku, et võiksin kandideerida," sõnas Arm. „Tean uisutamise olukorda, üle oma varju ei hüppa. Oluline on see, et meie tippkiiruisutajad saaksid valmistuda maksimumprogrammi järgi ja iluuisutamine jõuaks uuesti tasemele, kus me mõnda aega tagasi olime - osaleda EM-i ja MM-i finaalides ning jõuda olümpiale."