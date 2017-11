Värske ennustus: Eesti jääb Pyeongchangi olümpial tühjade pihkudega, Soome saab viis pronksi ja hõbeda

Kelly Sildaru vigastuse korral on Eesti olümpiakoondis 2018. aasta Pyeongchangi talimängude eel nigelas seisus. Virtuaalset medalitabelit pidav statistikaportaal Gracenote meile auraha ei ennusta.

Esikoha on medalitabelis haaranud Saksamaa, kellele portaal ennustab veebruariks 35 medalit (14 neist kullad). Norra jääb selle põhjal napilt teiseks (32 medalit, 12 kulda), USA kolmandaks (29 medalit, 10 kulda) ja Prantsusmaa neljandaks (21 medalit, 9 kulda).

Keeruline on hinnata, mis saab dopinguskandaalidest räsitud Venemaa koondisest, kuid praeguses edetabelis on nad asetatud 21 medaliga (6 kulda) kaheksandale kohale. Austria on viiendal real (14/7), Korea kuuendal (10/7), tugevate uisutajate poolest tuntud Holland seitsmes (19/6).

Pyeongchangi olümpia staarideks ehk sportlasteks, kes kindlasti medali võtavad, peetakse laskesuusatajaid Laura Dahlmeierit ja Martin Fourcade'i, murdmaameest Martin Johnsrud Sundbyd ning kiiruisutajaid Heather Bergsmad ja Sven Kramerit.

Tõusvate tähtedena ehk medalikandidaatidena on ära nimetatud 17-aastane Šveitsi freestyle-suusataja Mathilde Gremaud, Soome murdmaasuusataja Mari Laukkanen, USA iluuisutaja Nathan Chen ja Austria mäesuusataja Christine Schneyer.

Läti leiab Gracenote'i medalitabelist 17. kohalt (1 kuld, 1 hõbe). Eesti saatust jagab Baltimaadest Leedu. Soomlased võivad oodata ühte hõbe- ja viite pronksmedalit (22. koht).

