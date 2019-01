Üks kuu Tartu Maratonini: seis on lubav

„Seis on hea, eelkõige lumeolusid silmas pidades. Tartu Maratoni rada on jaanuari keskpaigaks olnud juba kolm nädalat täies pikkuses sõidetav ja seda ei ole ikka päris ammu juhtunud, viimati ehk 2013. aastal. Inimesed saavad harjutada ja see ongi praegu kõige tähtsam!" sõnas maratoni peakorraldaja Indrek Kelk.

Suusamõnusid on aga võimalik lisaks Tartu Maratoni rajale nautida ka paljudes teistes Eestimaa paikades. Vaata SIIT, mis seis on sinu kodukandi suusarajal!

Eelmisel aastal pani end Tartu Maratoni põhidistantsidele kirja natuke üle 3600 suusataja. 17. jaanuari seisuga on tänavusele maratonile registreerunud 3210 suusasõpra, mida on ligi 1000 võrra rohkem kui mullu samal ajal.

Tasub märkimist, et korraldajad on selleaastase suusamaratoni põhidistantside ettevalmistustes arvestanud maksimaalselt 5000 osalejaga. Ehk siis tänase seisuga on vabasid kohti järel vaid 1790 ning soovitus on huvilistel registreerimist mitte jätta viimasele minutile.

Kui lisada siia juurde prognoositavad osavõtunumbrid eelüritustel (Tartu Teatemaraton ja avatud raja sõidud) ning lasteüritustel, siis ootavad korraldajad Tartu Maratoni üritustele ligikaudu 7000 väiksemat ja suuremat suusatajat.