Uisumaailma üksik hunt Saskia Alusalu: tunnen tohutut uhkust, et olen pärit Eestist ja maalt

Neli päeva pärast Pyeongchangi olümpia kiiruisutamise ühisstardiga võistluse sooloetendust ja selle tulemusena saadud paljude jaoks üllatuslikku 4. kohta naudib Saskia Alusalu koduses Adaveres hetki koos perekonnaga. Kuid ka tema puhkusepäevad on sportlikud. Enne Eesti Päevalehega kohtumist tegi ta koos õde Sandraga Põltsamaa suusaradel 15 km pikkuse sõidu. Sport on Alusalude peres alati au sees olnud.

„Minu jaoks on väga oluline, et vanemad vedasid mind ja õdesid lapsena alati õue. Spordiarmastuse võlgnengi ma oma perele. Noorema õena püüdsin teistega kuidagi sammu pidada,” ütleb ta. „Tunnen tohutut uhkust selle üle, et olen pärit Eestist ja maalt. See on aidanud mul hoida elus õigeid prioriteete.”

Maatüdrukuna teab Alusalu, et miski ei tee tunnet paremaks kui värske õhk. „Kui tundsin, et olümpiakülas saab mul kõigest küllalt, sõitsin kümne kilomeetri kaugusele mere äärde. Esimest korda sinna sattudes hakkasid mul pisarad voolama. Tundsin õhku ja oma mõtteid…” meenutab ta olümpiamelus kogetud hetki iseendaga.

Adaveres entusiastlikult lapsi jääle suunava Väino Treimani juures uisutama hakates ei osanud Alusalu mõeldagi spordi pühamus olümpial osalemisest. Talle meeldis sport, kuid toona mahtusid uisutamise kõrvale ka viiuliõpingud Põltsamaa muusikakoolis.