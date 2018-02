UHKE! Kristjan Ilves võitis kahevõistluse MK-etapil hüppemäe proovivooru

Kui suurem osa talisportlastest teevad juba viimaseid ettevalmistusi järgmisel nädalal algavateks olümpiamängudeks, siis kahevõistlejatel on sel nädalavahetusel kavas veel ka üks MK-etapp, mis toimub Jaapanis Hakubas.

Täna peeti sealsel K120 mäel homse võistluse eelne proovivoor, mis läks Eesti parimale kahevõistlejale Kristjan Ilvesele suurepäraselt - päeva pikkusel teine, 131,5-meetrine õhulend koos heade tuule- ja stiilipunktidega viis ta koguni esimesele kohale.

See tähendab, et kui homse võistluse eel ei ole näiteks tugeva tuule tõttu võimalik ametlikku hüppevooru pidada, minnakse 10 km suusarajale just nimelt proovivooru tulemuste põhjal. Ilvese edu Akito Watabe ees oleks ajaliselt 12 sekundit, Jan Schmid ja Harald Johnas Riiber tuleksid rajale Ilvesest 16 sekundit hiljem.

Teine eestlane Karl-August Tiirmaa hüppas 110,5 meetrit ning sai 24. koha. Kokku sai tulemuse kirja 37 kahevõistlejat.

Kuigi päris kõiki tippe seal kohal ei ole - näiteks on puudu Saksa tähed ja mõned Norra ässad -, on kahevõistlejate rivi Hakubas siiski võrdlemisi esinduslik.