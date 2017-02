Otepää MK-etapi järgselt selgusid murdmaasuusatamise sprindi- ja distantsisõitjad, kes esindavad Eestit sel nädalal Lahtis algavatel põhja suusaalade maailmameistrivõistlustel. Koondisse pääsenud Aivar Rehemaa ja endine Eesti koondise peatreener Mati Alaver ütlesid TV3-le antud intervjuus, et nad ei mõista, millega tegeleb praegune peatreener Jaanus Teppan.

"Millega see mees tegeleb, on kõigile suur küsimus," sõnas Alaver Teppani kohta. Alaveri sõnul teavad kõik suusatreenerid ja ka avalikkus, et tegelikult teeb peatreeneri tööd Anti Saarepuu.

Rehemaa lisas Teppani kohta omalt poolt: "Kõrvaltvaatajale võib asi väga naljakas olla. No ei pane ju Kalev/Cramo tänasel päeval Peep Pahvi enda peatreeneriks."

Teppan ise TV3-le kommentaari andmiseks aega ei leidnud.