Turmann ja Lill: kurling on karm – harja jääd, veremaitse suus, ja mine siis otsustavat kivi viskama

Turmann ja Lill on justkui hiilides tipu poole liikunud. Hooaeg algas võiduga Uus-Meremaal ja mida aeg edasi, seda rohkem selgus, et nad on tõsised tegijad. Praegu ollakse segapaaride maailma karikasarjas suisa viiendal kohal ja mõlgutatakse õrnu mõtteid MM-medalist.

„Mullu pääsesime vaid korra play-off’i, tänavu pole kordagi veerandfinaalist välja jäänud,” selgitab Turmann. „Oleme jõudnud nii kaugele, et hakkame medalinälga tundma.”