Triin Madisson: "Curling on sport!"

Curlingu kohta võib julgelt öelda, et kunagi ei ole hilja alustada. Nagu öeldi kultusetenduses „Armastus kolme apelsini vastu”, et „Kivi on raske, mis tast tassida”, nii võib curling’u kohta öelda, et seda ligi 20-kilost graniidist kivi ei pea tõstma ega tassima, kuid see on piisavalt raske, nii et väiksematele lastele käib see üle jõu. Triin soovitab curlinguga alustada 12–13-aastaselt ja ülempiiri pealtnäha ei paista. Olümpiale võivad jõuda ka sportlased, keda muudel talispordialadel juba ammu veteranideks tituleeritakse. Sellest hoolimata ei saa öelda, et curling oleks kerge mäng või erru läinud koristajate meelelahutus. Curling on kahtlemata sport – võistlustel on mitu mängu päevas ja üks mäng kestab kaks ja pool tundi, peab olema nii tahtejõudu, tasakaalutunnetust kui ka võhma ja jõudu, sest harjates tuleb kogu keharaskusega harjale suruda. Triin: „Uisutamisest võtsin kaasa tasakaalu- ja jäätunnetuse. Kui ilusuisutamises pidi mõni trennikaaslane enne trenni kaalu peale minema, siis minul pole kehakaaluga kunagi muret olnud. Enne võistlusperioodi söön kindlasti pigem rohkem, aga ka tervislikumalt.”

Lisaks curlingu-trennidele, mis toimuvad neli korda nädalas, tuleb Triinul iseseisvalt teha üldkehalist ettevalmistust. Ühistrennide käigus harjutatakse eeskätt jääl libisemist meeskonnatööd ja kommunikatsiooni. Aeg-ajalt peetakse teiste tiimidega ka treeningmänge, millele järgneb tehnika ja taktika videoanalüüs.

Kuidas curlingut mängitakse ja milline on Eestis naiste arvestuses konkurents tiitlivõistlustele pääsemiseks, loe edasi ajakirjast Sport!