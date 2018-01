Tartu maratoni ettevalmistust tabas uus probleem: külm on kohal, aga vesi sai otsa

Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelk on tänavuse suursõidu toimumise osas optimistlik. Mis kujul see täpselt olema saab, pole tänasel päeval mõistagi veel sada protsenti kindel.

"Kes suuska väga piinlikult ei hoia, võiks juba laupäeval minna Tartu maratoni raja peale ja võib-olla isegi 63 kilomeetrit kuidagi ära kakerdada. Aga see ei ole kindlasti selline rada, mida oleme valmis suurel laulupeol pakkuma," sõnas Kelk intervjuus ETV saatele "Ringvaade", vahendab ERR Sport.

Viimase aja külmad ilmad on suusasõpradele kindlasti rõõmu toonud. Sellegipoolest tehakse ka kunstlund kuuekilomeetriseks ringiks, mis läheks käiku kõige kehvema stsenaariumi korral. Siinkohal on jahedad olud aga isegi karuteene teinud.

"Praegu müttame koos Tehvandi keskusega selle nimel, et esimeses järjekorras oleks enne külmalaine täielikku vaibumist kuuekilomeetrise kunstlume jaoks lumi ära tehtud. Jama on ainult see, et eile lumekahurid seiskusid, sest nüüd on küll külm, aga vesi sai otsa!" teatas Kelk.

"Nädal Tehvandil lumetegemist tähendab seda, et Tehvandil lumetiigid on kuivaks tõmmatud, külma tõttu uut vett peale ei tule. Õnneks läheb natuke soojemaks," lausus peakorraldaja.