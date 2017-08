Tänavu EMil võistelnud Eesti iluuisutaja lõpetas karjääri

Valitsev Eesti meister, tänavu EM-il 15. ja MM-il 27. koha saanud Helery Hälvin jäi kodusest OM-kvalifikatsiooni katsevõistlusest parema jala hüppeliigese probleemide tõttu eemale. 25-aastane uisutaja tegi raske otsuse ja pani karjäärile punkti.

"Kahjuks lõi välja vigastus, mis oli probleemiks juba eelmisel aastal," tõdes Hälvin ERR-ile. "Kaks nädalat tagasi läks jalg treeningul paiste ja sellele järgnesid ebameeldivad valud."

Olümpiarong on Hälvini jaoks ilma temata jaamast lahkunud. "Motivatsioonipuudust pole mul kunagi olnud, aga praegusel hetkel tuleb valida tervis. Sellega tuleb elada terve elu."

Kas see tähendab, et uisutamiskarjäär on läbi? "Ma arvan küll, jah. See pidi nii või naa olema minu viimane hooaeg."